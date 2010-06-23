Jandarma 'insan hakları' için AB'den destek aldı

T24- Türk Jandarma Teşkilatı’nın uluslararası insan hakları konusundaki bilgilerini geliştiren AB destekli projenin başarısı 22 Haziran Salı günü Ankara’da yapılan bir etkinlikle kutlandı.





Ev sahipliğini Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Mustafa Bıyık’ın yapacağı etkinliğe İç İşleri Bakanı Müsteşarı Sn. Osman Güneş’in yanı sıra İspanya Büyükelçisi Sn. Joan Clos, İtalya Büyükelçisi Sn. Gianpaolo Scarante ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Tibor Varadi katıldılar.



Etkinlik münasebetiyle Sn. Varadi şunları ifade etti; “Bu proje, Türkiye’deki jandarma teşkilatına benzer teşkilatların olduğu AB ülkelerinde bu konuların nasıl ele alındığına ilişkin teknik önerilerle Avrupa perspektifini sunarak Jandarma teşkilatına destek vermiştir. Proje, teşkilatın daha da profesyonel çalışmasına yönelik önemli bir adımdır ve halkın kolluk hizmetlerine olan güvenini arttıracaktır. Türk Jandarma Teşkilatı’nın uluslararası alanda kabul görmüş temel insan hakları konusunda bilgisinin arttırılması Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki koşullarla da yakından ilgilidir;.”



Son iki yılda İtalyan ve İspanyol jandarma teşkilatlarından uzmanlar Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışarak Jandarma teşkilatının eğitim ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunmuş, eğitim müfredatı hazırlamış, 300 eğiticiden oluşan bir havuz oluşturmuş ve Türkiye genelinde 8000 jandarma subayına eğitim vermiştir. Bunların yanı sıra projede yalnızca Jandarma değil Türkiye’deki tüm kolluk kuvvetlerinin işleyişine yönelik insan hakları konsepti hazırlanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Jandarma tarafından ifade alınmasında kullanılan odaların yenilenmesi ve ifade alma sırasında yeni usüllerin uygulamaya konulması suretiyle uluslararası standartlar karşılanmıştır. Örnek ifade alma odaları Türkiye genelinde kullanılarak aşamalı olarak yenilenecektir. Ayrıca ceza soruşturmalarında görev alan polis, savcı ve avukatlar gibi yetkililer arasında işbirliği yapıları gözden geçirilmiş ve bu konuda çeşitli iyileştirmeler uygulamaya konulmuştur.



Proje, aday ülkelerde müktesebatın (Tüm Üye Ülkeleri AB içerisinde bir arada tutan ortak hak ve yükümlülükler bütünü) uygulanması için gerekli yapı, insan kaynakları ve yönetim becerilerinin sağlanmasıyla modern ve verimli idari yapıların geliştirilmesine yardımcı olan AB destekli Eşleştirme programının bir parçası olarak yürütülmüştür.

AB tarafından desteklenen 1.9 milyon € bütçeli proje Ağustos 2009’da başlamış ve 22 ay sürmüştür.