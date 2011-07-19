Jandarma: Güneydoğu'ya atamaları Genelkurmay planlıyor

T24- Jandarma Genel Komutanlığı, doğu ve güneydoğu bölgesine yapılacak general atamalarına ilişkin hazırlıkların, Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlandığını ve Yüksek Askeri Şuranın onayını müteakip gerçekleştirileceğini bildirdi.



Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında, ''Güney-Doğu'ya yıldız yağmuru'' veya ''YAŞ'ta terör ayarı'' gibi başlıklar altında haberlerin yayınlandığı, haberlerde ''Genelkurmayın, Yüksek Askeri Şura ardından, Güneydoğu'ya, terörle mücadelede başarılı, sicili yüksek, ilk sıralarda terfi etmiş generalleri göndermeyi planladığı; söz konusu planlamanın arkasında, Jandarma Genel Komutanı'nın şahsi çalışmalarının ve Genelkurmaya aktardığı önerilerinin olduğu, ayrıca, Diyarbakır'daki terörist saldırısı sonrasında bölgede denetimlerde bulunan Jandarma Genel Komutanı'nın, saldırıyla ilgili Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından ayrıntılı rapor istediği'' iddialarına yer verildiği belirtildi.



Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, ''Bölgeye yapılacak general atamalarına ait hazırlıklar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanmakta ve Yüksek Askeri Şuranın onayını müteakip gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır'daki terörist saldırısı sonrası, Genelkurmay Başkanlığı tarafından, bölgeye bir idari tahkikat heyeti gönderilmiştir. Ayrıntılı rapor, söz konusu heyet tarafından hazırlanacaktır'' denildi.

