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Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki  darbe girişimi davası başladı

Özkan ARSLAN/ ANKARA,(DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı' nın Beştepe Karargahı'ndaki  yaşanan olaylara ilişkin haklarında dava açılan 224 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor

06 Kasım 2017 13:22

Özkan ARSLAN/ ANKARA,(DHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı\' nın Beştepe Karargahı\'ndaki  yaşanan olaylara ilişkin haklarında dava açılan 224 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. 

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek davanın sanıkları arasında eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi\' nin  Özel Kalem Müdürü eski Kurmay Albay Erkan Ökten ve sivil imam Muhterem Çöl de yer alıyor.  Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülecek duruşma öncesi, cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Sanıklardan, aralarında eski Kurmay Albay Erkan Ökten, eski Albay Süleyman Karaca, eski Yarbay Bülent Tak\'ın da bulunduğu 20 kişi, jandarma tarafından cezaevinden duruşma salonuna yürüterek götürüldü. Sanıklar, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, askeri komutanlıkların gasbı, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi suçlarından yargılanacak.
 

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