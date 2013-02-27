'Jandarma Genel Komutanlığı'nda mobil izleme aracı yok'

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Yasa Dışı Dinlemeleri Araştıran Böcek Komisyonu tutanaklarında, Jandarma Genel Komutanlığı Teknik İstihbarat Daire Başkanı Kurmay Albay Fuat Güney, ısrarlı sorular üzerine, ‘observasyon’ denilen mobil izleme aracının kendilerinde olmadığını açıkladı. Güney, “Bizde yok. Jandarma Genel Komutanlığı'nda observasyon aracı yoktur. Bunu kesinlikle temin edebilirim” dedi. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, “Adli dinleme talep edilen ve reddedilen şeylerin sayısı nedir, veriler nelerdir” sorusuna, kurmay albay Güney, “Şu anda 2 bin 597 abonenin takibi yapılmaktadır adli, toplam 5 bin 475 abone takibi yapılmaktadır” yanıtı verdi.

Abonenin kimlik bilgisi üzerinden tespit

Kurmay Albay Güner’in, tutanaklara yansıyan jandarmanın teknik takibi nasıl yaptığına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

-Öncelikle, malumunuz olduğu üzere, bir suçla ilişkin olarak bir soruşturma ve kovuşturma aşamasında suç işlendiğine dair kuvvetli şüphe ve başka suretle delil elde edilmemesi durumunun söz konusu olması gerekiyor öncelikle bir adli teknik takip kararının alınabilmesi için. Böyle bir durumda, kolluk olarak jandarma öncelikle hakkında tedbir uygulanacak şahsın abone kimlik bilgisini sistem üzerinde tespit ediyor.

Teferruatlı araştırma tutanağı tanzim edilir

-Şahsın daha önceki suç bilgilerini, jandarma sorumluluk sahasıyla ilişkisini ve diğer deliller -bunlar daha önceki yapılmış olan tahkikatlarda başkalarının ifadelerinde geçiyor olabilir, açık kaynaklardan olabilir vesaire- ve bilgilerin hepsini içerecek şekilde teferruatlı bir araştırma tutanağı tanzim edilir. Bu araştırma tutanağından maksat, işte bu şüpheli, hakkında tedbir uygulanacak şahsın suçla irtibatının ortaya konulması ve başka suretle delil elde edilemeyecek durumun belirtilmesi içindir. Müteakiben, bu araştırma tutanağı bir karar talep formuyla birlikte ilgili cumhuriyet savcısına gönderilir. Zaten bunların hepsi, bütün faaliyetler her aşamasında cumhuriyet savcısının bilgisi dâhilinde ve cumhuriyet savcısıyla müştereken yürütülür.

Cumhuriyet savcısı ikna olmuşsa uygun görür ve kolluğun bu çalışmalarını kendi talebiyle, kendi iradesiyle yetkili mahkemenin onayına sunar. Yetkili mahkeme uygun görür veya görmez, malumunuz bunu hepimiz biliyoruz.

Mahkeme kararı güvenlikli hatlar üzerinden TİB’e gönderilir

Mahkeme kararını müteakip savcılık tarafından il jandarma komutanlığına iletilen karar, güvenlikli hatlar üzerinden elektronik ortamda Başkanı olduğum Teknik İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, burada operatörlerden aldığı verileri bu kararla ilgili olarak, kararda belirtilen cihazlarla ve numaralarla ilgili olarak doğrudan aidiyeti belirlenmiş, kararla birlikte TİB’e ulaştırılmış olan aidiyet numarasına doğrudan il jandarma komutanlığındaki dinleme odalarına gönderir. Yani, iletişimin denetlenmesi faaliyetleri, cumhuriyet savcılığınca yetkilendirilmiş aidiyet numaralı personel tarafından il jandarma komutanlıklarında tesis edilmiş teknik İstihbarat odalarında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından gönderilen veriler üzerinden icra edilmektedir. Yapılan bu faaliyetler cumhuriyet savcılarının gözetim ve denetiminde icra edilmektedir.

Dinlemeye ilişkin veriler imha edilir

Suç tespiti veya olmadığı durumlarda yani mahkeme kararı, cumhuriyet savcısı bu şekilde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi durumunda da yine aynı şekilde on gün içerisinde kayıtlar yine jandarmanın dinleme odalarındaki bilgisayarlardan bizzat cumhuriyet savcılarının gözetiminde –bu, adli süreçle ilgili olan- silinmektedir. Bu süreç bittikten sonra, dinleme kararına ait tüm evraklar tek dosyada arşivlenmektedir. Burada dikkatinizi çekiyorum, dinlemeye ilişkin veriler hariç, zira onlar zaten imha edildi, suçla ilişkin ise cumhuriyet savcısının ilgili tahkikat dosyasına ilave edilir.