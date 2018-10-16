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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 50 subay için gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 35'i aktif görevde 50 subay için gözaltı kar

16 Ekim 2018 13:28

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK\'daki \'kripto\' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen \'Ankesörlü telefon soruşturması\' kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı\'nda, 35\'i aktif görevde 50 subay için gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY\'nin Jandarma Genel Komutanlığı\'ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatları tespit edilen biri yüzbaşı, 49\'u üsteğmen olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35\'inin aktif görevde oldukları belirtilirken, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı açıklandı. Operasyon kapsamında şüphelilerden bir kısmının gözaltına alındığı, firari durumdakilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.

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