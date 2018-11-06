T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay  olmak üzere  toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

06 Kasım 2018 12:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Jandarma Genel Komutanlığı\'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay  olmak üzere  toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan  yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  2 üsteğmen, 4 teğmen, 6 astsubay  olmak üzere  toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 7 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. 

ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Genel Komutanlığı FETÖCumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Genel KomutanlığıFETÖGözaltınaGözaltıAnkara Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğünceDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24