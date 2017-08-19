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Jandarma Genel Komutanlığı'na ve Donanma Komutanlığı'na atamalar yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı'na Korgeneral Arif Çetin, Donanma Komutanlığına Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı

19 Ağustos 2017 21:38

Jandarma Genel Komutanlığı'na Korgeneral Arif Çetin, Donanma Komutanlığı'na Koramirel Ercüment Tatlıoğlu atandı.

Hürriyet'in aktardığına göre, 690 sayılı kanun hükmünde kararname ile tümüyle İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarmada 60’lı yıllardan bu yana ilk kez ‘kuvvet komutanlığı’ heyecanı yaşanıyor.

Jandarma’da orgeneral kadrosu bulunmadığı için komutan Kara Kuvvetleri’nden seçiliyordu. Bu defa ise orgeneral şartı kaldırıldığı için teşkilat bünyesinden korgeneral rütbesinde atama yapıldı. Komutanlığa sivil bir ismin atanabileceği de konuşuluyordu.

15 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki operasyonu yönetti

 

15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasını darbecilerden ele geçirme operasyonu yöneten Arif Çetin, 2016 YAŞ toplantısı ile Korgeneral rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Çetin'in 31 Temmuz 2016'da atandığı bu görevi yaklaşık bir yıl sürdü. Çetin bu kez Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Yaşar Güler'in yerine Jandarma Genel Komutanı oldu. Çetin görevine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak. 

 

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