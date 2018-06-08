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Jandarma Genel Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında,  3'ü aktif görevde olan toplam 23 asker hakkında gözaltı

08 Haziran 2018 14:14

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) kripto üyelerini belirlemek için yürüttüğü \'Ankesörlü telefon\' soruşturması kapsamında,  3\'ü aktif görevde olan toplam 23 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, \"Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ\'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 3\' yüzbaşı ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 7 binbaşı, 13 yüzbaşı olmak üzere 23 asker şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 8 ilde devam etmektedir\" denildi.

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