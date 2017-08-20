Jandarma Genel Komutanlığı’na atanan Korgeneral Çetin’den Vali Zorluoğlu’na veda ziyareti

VAN, (DHA)- VAN Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinden, Jandarma Genel Komutanlığı’na atanan Korgeneral Arif Çetin, Van Valisi Murat Zorluoğlu’na veda ziyareti yaptı.

Vali Zorluoğlu tarafından valilik bahçesinde karşılanan Korgeneral Çetin, ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra valilik makamında Vali Zorluoğlu ile bir süre görüşen Korgeneral Çetin’e, yeni görevi dolayısıyla \'Hayırlı olsun\' dileğinde bulunan Vali Zorluoğlu, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu söylediği Korgeneral Çetin’e başarı dileklerini de iletti. Ziyarette, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile birlikte Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na yeni atanan Tümgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve 6\'ncı Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez de yer aldı.

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