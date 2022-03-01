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Jandarma Genel Komutanlığı'nda sınav operasyonu: Üç dönem sorular çalınmış

01 Mart 2022 09:40

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2010, 2012 ve 2013 yıllarındaki sınav sorularının çalındığı tespit edildi.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 ilde gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ üyelerinin sınav öncesi sorulara erişerek, örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bunun üzerine soruları alarak, sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi. (DHA)


Jandarma Genel Komutanlığısınavsoruçalındı
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