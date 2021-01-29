Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 66 şüphelinin FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıklarını tespit etti.

MİT, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile MİT’in çalışması sonucu Ankara merkezli 25 ilde süren soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, dört yüzbaşı, 17 üsteğmen, iki teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile iki ‘mahrem imam' olmak üzere toplam 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.