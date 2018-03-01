T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır'da

DİYARBAKIR, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi

01 Mart 2018 16:08

DİYARBAKIR, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır\'a geldi. 
Diyarbakır\'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de hazır bulundu. Vali Güzeloğlu tarafından kapıda karşılanan Orgeneral Çetin, valilik şeref defterini imzaladı. Orgeneral Çetin ile Vali Güzeloğlu, makam odasına geçerek, basına kapalı görüşme yaptı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin\'in bölgedeki askeri birliklerde de incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHAJANDARMA Genel Komutanı Orgeneral ArifDiyarbakırJandarma Genel Komutanı OrgeneralVali Hasan Basri GüzeloğluZiyarette 7 Kolordu Komutanı Korgeneral Korgeneral Ali Sivri Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24