Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Diyarbakır'da

DİYARBAKIR, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır\'a geldi.

Diyarbakır\'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de hazır bulundu. Vali Güzeloğlu tarafından kapıda karşılanan Orgeneral Çetin, valilik şeref defterini imzaladı. Orgeneral Çetin ile Vali Güzeloğlu, makam odasına geçerek, basına kapalı görüşme yaptı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin\'in bölgedeki askeri birliklerde de incelemelerde bulunacağı öğrenildi.



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