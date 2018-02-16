Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te (2)

ORGENERAL ÇETİN ÇARŞI ESNAFINI GEZDİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van\'dan helikopterle geldiği Siirt\'te, Valilik ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanlığı\'nda incelemelerde bulundu. Buradaki öğle yemeğinin arından Güres Caddesi\'ne çıkan Orgeneral Çetin\'e Vali Ali Fuat Atik, Van Asayayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Belek ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dildaş da eşlik etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Güres Caddesi esnafını gezen Orgeneral Çetin, buradaki işyerlerini tek tek ziyaret etti. Esnafı dinleyen, sohbet eden Orgeneral Çetin, daha sonra gezisiyle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Siirt esnafının canlı ve diri olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orgeneral Çetin, \"Siirt şirin bir şehir, bu canlılığı bu güvenliği görmekten çok mutlu olduk. Ülkemizdeki huzurun her yerde devam etmesini istiyoruz. Sayın valimiz bu konuda elinden geleni yapmaktadır. Sayın belediye başkan vekilimizin ve bu anlamda Siirt\'e güzel hizmetleri var ve bunları gördük\" dedi.

ESKİ ASKERİYLE ÇAY İÇTİ

Siirt\'te çeşitli temaslar ve gezilerde bulunmak üzere Siirt\'e gelerek çarşı esnafını dolaşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, esnaf gezisini tamamladıktan sonra 2014 yılında yanında askerlik yapan Siirtli Burak Işıktaş ile karşılaştı. Bir süre eski komutanı ile görüşen Burak Işıktaş, Orgeneral Çetin\'i ve beraberindekilerini işyerine ay içmeye davet etti. Askerinin çay davetini kırmayan Orgeneral Çetin, \"2014 yılında Ankara\'da yanında askerlik yapan Burak\'ı Siirt\'te görmek beni mutlu etti. Kendisi bizi çaya davet etti, yanında çay içtik. İşini genişletmiş görüyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz\" diye konuştu.



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