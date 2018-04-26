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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Mardin'de (2)

'HENDEK OPERASYONU DEVLETE BAŞKALDIRAN EŞKIYANIN SONU OLMUŞTUR' Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan jandarma birliklerini denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Esnaf ve Sanatkarlar odasını ziyaret etikten sonra çarşı esnafı gezdi

26 Nisan 2018 23:44

\'HENDEK OPERASYONU DEVLETE BAŞKALDIRAN EŞKIYANIN SONU OLMUŞTUR\'
Mardin\'in Nusaybin ilçesinde bulunan jandarma birliklerini denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Esnaf ve Sanatkarlar odasını ziyaret etikten sonra çarşı esnafı gezdi. Nusaybin\'de konuşan Orgeneral Çetin, hendek operasyonlarının, devlete başkaldıran eşkıyanın sonu olduğunu söyledi.
Bölgedeki birlikleri denetlemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin\'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Mustafa Yaman, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel\'i ziyaret etti. Burada kısa bir konuşma yapan Orgeneral Çetin, yeni ve modern Nusaybin\'in hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Nusaybin\'in modern bir şehir olacağını söyleyen Çetin, \"Nusaybin\'in geleceği hepinizin geleceğidir. Nusaybin\'in başarısı hepinizin başarıdır. Şehirde gördüğüm manzara gurur verici. Hendek operasyonları devlete karşı başkaldıran eşkıyanın sonu olmuştur. Bu da Allah\'ın yardımı, siz değerli Nusaybin halkının desteğiyle yapılmıştır. Sizlerin desteğiyle Nusaybin huzurlu bir şehir olmuştur. Bundan sonra da modern bir şehir olacak. Sivil toplum kuruluşları olarak çalışmanız ayrı değere sahip. Çünkü siz olmasanız hiç bir şeyin anlamı yok, her şey sizler için var\" dedi.
Nusaybin\'in huzuru ve güvenliği için iki ay içerisinde ilçeye Jandarma Komando Taburu kurulacağını söyleyen Çetin, hafta sonları da askerlerin çarşı iznine çıkacağı müjdesini verdi.
Orgeneral Çetin\'in Nusaybin\'e gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel ise, Nusaybin halkı olarak her zaman devletin, milletin yanında ve emrinde olduklarını söyledi. Özel daha sonra Jandarma Genel Komutanı Çetin ve Mardin Valisi Mustafa Yaman\'ı Nusaybin\'in fahri hemşerisi olarak ilan ettiklerini belirtti. Orgeneral Çetin, ziyaret anısına Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Özel\'e Jandarma şilti verdi. Orgeneral Çetin ve beraberindekiler daha sonra Nusaybin\'de esnafları ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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