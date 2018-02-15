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Jandarma Genel Komutanı Çetin, Van'da esnafı ziyaret etti

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti

15 Şubat 2018 18:38

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nu ziyaret etti. Vali Zorluoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki Jandarma Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a geldi. Orgeneral Çetin\'i Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici  karşıladı.
Vali Zorluoğlu\'nu makamında ziyaret eden Orgeneral Çetin, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Orgeneral Çetin sohbet edip sorunlarını dinlediği esnafla hatıra fotoğraf çektirdi. Esnaf, Orgeneral Çetin\'in yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladı.
Ziyaretiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Orgeneral Çetin, 81 ili kapsayan bir plan dahilinde ziyaretlerini sürdürdüğünü belirterek,Van\'ın kendisi için çok önemli ve özel bir şehir olduğunu, fırsat buldukça Doğu\'nun Paris\'i olarak bilinen Van\'ı ziyaret etmek istediğini söyledi. 

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