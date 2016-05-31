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Jandarma er tartıştığı arkadaşına ateş açtı; iki yaralı

Olayda iki asker yaralanırken, arkadaşlarına ateş açan er ise gözaltına alındı

31 Mayıs 2016 01:41

Elazığ'da Harput Mahallesi Jandarma karakolunda vatani görevini yapan bir er, tartıştığı bir ere silahla açtığı ateşte, 2 asker yaralandı

DHA'nın haberine göre; Harput Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda, karakolda vatani görevini yapan bir er henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı bir askere silahla ateş açtı.

Açılan ateşte 1 asker ayağından yaralanırken, seken kurşun bir askerin daha yaralanmasına neden oldu.

Yaralı 2 asker Elazığ Asker Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. İki askeri yaralayan er ise gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

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