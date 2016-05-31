Jandarma er tartıştığı arkadaşına ateş açtı; iki yaralı

Elazığ'da Harput Mahallesi Jandarma karakolunda vatani görevini yapan bir er, tartıştığı bir ere silahla açtığı ateşte, 2 asker yaralandı

DHA'nın haberine göre; Harput Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı'nda bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda, karakolda vatani görevini yapan bir er henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı bir askere silahla ateş açtı.



Açılan ateşte 1 asker ayağından yaralanırken, seken kurşun bir askerin daha yaralanmasına neden oldu.



Yaralı 2 asker Elazığ Asker Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. İki askeri yaralayan er ise gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.