Jandarma er, 'PKK propagandası'ndan gözaltına alındı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, askeri birliğinde terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 24 yaşındaki jandarma er V.A., gözaltına alındı.

Bolu\'nun Göynük İlçesi\'ndeki birlikte askerlik görevini yapan Hakkarili V.A.\'nın, birlik içinde PKK terör örgütünü övdüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görevli askerlere ise hakarette bulunduğu iddia edildi. Birlikte görev yapan askerlerin şikayeti üzerine yapılan incelemede V.A.\'nın, sosyal medya hesabında da örgüt lehine paylaşımlar yaptığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, V. A.\'yı birliğinde gözaltına aldı.

Bolu\'ya getirilen V. A., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek \'PKK propagandası yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.



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