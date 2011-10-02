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Jandarma ekibine silahlı saldırı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekibine yönelik saldırıda, bir astsubay

02 Ekim 2011 03:00

T24 - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekibine yönelik saldırıda, bir astsubay ile bir uzman çavuş yaralandı.

Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekibinin, kimlik sorgulaması yapmak üzere bir otomobili durdurduğunu, otomobildeki iki kişinin, jandarma ekibine tabancayla ateş açtığını bildirdi.

Olayda bir astsubay ve bir uzman çavuşun yaralandığını belirten Vali Altıparmak, yaralanan askerlerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.

Vali Altıparmak, "Başka bir suç unsuru durum da olabilir. O nedenle şu anda terör bağlantısı akla getirilmemeli" dedi.

Öte yandan, 20-25 yaşlarında ve iyi giyimli iki zanlının, olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirtildi.


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