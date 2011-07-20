Jandarma, düğünden dönen iki kardeşi terörist sandı!

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VALİ AKSOY: PANİKLE ATEŞ AÇMIŞ OLABİLİRLER



İÇİŞLERİ: ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞIRIZ



Babasının İlçe Kaymakamlık binasındaki çay ocağında çalıştığını belirten Habib Çetintaş, "Paşapınar’ı köyüne kardeşimle birlikte düğüne gittik. Düğün bittikten sonra araba bulamadığımız için evimize yürüyerek dönmek istedik. Jandarma olayın meydana geldiği bölgede teröristlere pusu kurmuş. Bizim haberimiz yoktu. Bize kimse hiç bir ’dur’ çağrısında bulunmadı. Birden ateş etmeye başladılar. Kardeşimi iteleyip yere yatırdım. Bende yattım. Sonra bir el havaya ateş ettim. Ama önce jandarma bize ateş etti" dedi.Oğullarından Gökhan’ın öldüğünü öğrenince çok üzülen 46 yaşındaki Güler Çetintaş da eve dönen oğluHabib’e sarılarak gözyaşı döktü.Olayda yaşamını yitiren Gökhan Çetintaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Havza Devlet Hastanesi’nden elanırak Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Cumhuriyet savcısı oğuz Köktan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söylerken, operasyona katılan askerler de adliyeye gelerek savcıya ifade vermeye başladı.Olayla ilgili açklama yapan Vali Hüseyin Aksoy, güvenlik güçlerince ilçeye bağlı Boğaziçi mevkisinde demiryolunun bulunduğu noktanın terör örgütü mensuplarınca güzergah olarak kullanılabileceğinin değerlendirildiğini ve pusu kurulduğunu söyledi.Vali Hüseyin Aksoy, ''Güvenlik birimlerimizin 'dur' ihtarına karşı daha sonra kurusıkı olduğu tespit edilen tabancayla üç el ateş edilmiştir. Bunun üzerine güvenlik birimlerimizce karşı ateş açılması suretiyle çatışma gerçekleşmiştir. Bu süreç sonrasında yapılan araştırmada, Havza nüfusuna kayıtlı 16 yaşındaki Gökhan Çetintaş maalesef hayatını kaybetmiştir. Konu Cumhuriyet savcılığımızca soruşturulmaya başlanmıştır'' dedi.Olayla ilgili net bilgi olmadığını söyleyen Aksoy, ''Gençler belki panikle ateş açmış olabilir. Bunlar ağabey ve kardeş. Bir köyde düğüne katılmışlar. Yaya olarak kendi evlerine döndükleri sırada karşılaşılan bir durum. Bu konuda kişinin beyanı savcılıkça soruşturuluyor. Olayda herhangi bir kusur var mı yok mu adli makamlarca değerlendirecektir'' diye konuştu.İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu olması kuvvetle muhtemel 2 kişinin bölgede olduğuna dair bir ihbarı değerlendirerek alanda takip görevi yürüten jandarma timinin, termal kamera vasıtasıyla bu kişilerin olay yerine intikal halinde olduğunu tespit ettiği, yapılan ''dur'' ihtarına uyulmaması üzerine ise müdahale edilmek zorunda kalındığı belirtildi.Olay neticesinde, Gökhan Çetintaş'ın hayatını kaybettiği, üzerinde kuru sıkı tabanca bulunan Habip Çetintaş'ın ise sağ olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, ''Vuku bulan bu hadise hakkında ilgili makamlarca adli ve idari soruşturma yürütülmektedir. Bu münasebetle hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler, en derin üzüntülerimizi değerli kamuoyu ile paylaşırız'' denildi.