Jandarma, Doğu ve Güneydoğu'da sınırdan çekildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlikler, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele nedeniyle yıllardır sınır boylarında görev yapan jandarma birliklerinden görevi devralmaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu'da sınırlar artık Kara Kuvvetleri'ne emanet.

Özden Erkuş'un ntvmsnbc'deki haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birlikler sınır görevinden resmen çekilmeye başladı. Batı'daki bazı tugaylar sınır görevi için Doğu ve Güneydoğu'ya kaydırıldı.

Jandarma birliklerinin büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele konseptine göre konuşlandırılan sınır karakollarında görev yapıyordu.

Bu birlikler jandarmanın asli görevi olan adli kolluk yerine sınır güvenliği, teröristlerin geçiş yollarının tutulması gibi görevlerde yer alıyordu.

Genelkurmay Başkanlığı'nın yıllardır süren planlama çalışması tamamlandı. Jandarma ile Kara Kuvvetleri'nin anayasa ve yasalarla çizilen asli görevlerine dönmeleri için harekete geçildi.

Batıda Kara Kuvvetleri'ne bağlı bazı tugay ve birlikler görev değişimi için Doğu ve Güneydoğu'ya gönderildi. Bu birlikler sınır karakollarına yerleşmeye başladı.

Sınır boylarından çekilen jandarma birlikleri ise yerleşim yerlerine yakın bölgelerde adli kolluk hizmetleri için kurulan karakollara kaydırıldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı özel birlikler ise eskiden olduğu gibi terörle mücadelede görev almaya devam edecek.