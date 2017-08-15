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Jandarma, cinayet kurbanı kadının kimliğin bulmak için 212 kayıp yakınıyla görüşecek

Kimlik çıkmayan kadının parmak izi taramasından da kimlik bilgilerine ulaşılamadı

15 Ağustos 2017 07:51

İzmir'de, üzerinde çiçek motifli elbise bulunan 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu tespit edilen bir ceset bulundu. Kadının cansız bedeninin yanında ise parlak gümüş renkli babet ayakkabı bulundu. Jandarma, cinayet kurbanının kimliğini bulmak için bu babetten yola çıkarak Türkiye genelinde, 28-37 yaş arasında kayıp olarak kayıtlara geçen 212 kadının yakınlarıyla görüşecek. Emniyet Genel Müdürlüğü

Habertürk gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre, İzmir’in Aliağa’da, işkence edildikten sonra başına sert bir cisimle vurularak öldürülen ve yol kenarına atılan 30-35 yaşlarındaki kadının kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor. Olay, Çanakkale- İzmir Karayolu’nun, Şakran Mahallesi İncirlik Mevkii’nde meydana geldi. Önceki gün öğle saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar battaniyeye sarılı bir ceset buldu.

Jandarma, cesedin 1.65 boyunda, 65-70 kilo arasında, üzerinde çiçek motifli elbise bulunan 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu tespit etti. Genç kadının cansız bedeninin yanında ise parlak gümüş renkli babet ayakkabı bulundu. İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan kadının, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kadının parmak izi taramasından da kimlik bilgilerine ulaşılamadı. Genç kadının işkenceden geçirildiği ve yaklaşık 15-20 gün önce başka yerde öldürülüp, araçla yol kenarına atıldığı belirlendi.

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