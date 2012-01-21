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Jandarma cezaevlerinden çekiliyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, cezaevlerinin dış güvenliğinin jandarma yerine Adalet Bakanlığı’na

21 Ocak 2012 02:00

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, cezaevlerinin dış güvenliğinin jandarma yerine Adalet Bakanlığı’na bağlı ceza infaz memurlarınca yapılmasını sağlayacak kanun tasarısının parlamentoya sevk edileceğini söyledi.

Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde düzenlenen ''Malatya Cezaevi Okuyor Kampanyası''nın ödül törenine katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kampanya kapsamında en çok kitap okuyan mahkumlara sertifikalarını verdi.

''Bu kurumlara keşke hiç ihtiyaç olmasa'' diyen Ergin, Ceza İnfaz Kurumlarının insanca barınılabilecek, evrensel standartlarda yerler olması için çalıştıklarını belirterek, ''Son 10 yılda yaklaşık 205 Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Daha modern infaz yöntemlerinin tatbik edilebileceği Ceza İnfaz Kurumları yapıldı. Bu değişim ve dönüşüm sürecimiz devam ediyor'' diye konuştu.

Sadullah Ergin, ceza infaz kurumlarının dış güvenliğini jandarmanın, iç güveniğini Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz memurlarının sağladığına değindi. Bakan Ergin, ''Ceza infaz kurumlarının dış güvenliğinin de Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz memurlarınca yapılmasını sağlayacak kanun tasarımız parlamentoya sevk edilmek üzere Başbakanlığa gönderildi. Önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantısında ümit ediyorum bu tasarıyı görüşeceğiz ve parlamentoya sevk edeceğiz'' diye konuştu.

Böylece ceza evlerinde iç ve dış güvenlik arasında zaman zaman koordinasyon noktasında yaşanan sorunların en aza ineceğine işaret eden Bakan Ergin, jandarmanın da asli görevi olan kolluk görevlerine daha rahat zaman ayıracağını, esas görevi olan kırsal asayişi sağlayacağını ve ülke güvenliğine katkı sunacağını belirtti.


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