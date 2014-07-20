'Jandarma cephanesinden çalınan 14 tabanca ve 10 bin mermi kayıplara karıştı'

Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı cephaneliğinden 14 tabanca ve 10 bin merminin çalındığı iddia edildi.

14 tabanca ve 10 bin merminin çalındığı olayda silah ve mühimmatların bir kısmının da bir koruyucuya satıldığı öne sürüldü. internethaber.com'un haberine göre, Cephaneden çalınan mühimmatın büyük bir kısmının ise izine henüz rastlanamadığı iddialar arasında.

'Daha önce de hırsızlık olmuş'

Birden fazla kişiye satıldığı tahmin edilen çalınan mermilerin yerini doldurmak için Jandarmanın farklı arayışlara girdiği bildirildi. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında daha önce de Siverek’te benzer bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

'Bir asker suçlanıyor'

Edinilen bilgiye göre olay şöyle gelişti:

Er Muharrem İ. cephanenin anahtarını merkez komutanlığının dışına çıkarıp kopyaladı. Daha sonra yeni anahtarı ile uygun zamanda cephaneye girip 14 tabanca ve 10 bin mermi çaldı. Sayım sırasında mühimmatın eksik olduğunun fark edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

'Köy korucularına satmış'

Yapılan ilk incelemede mühimmatın bir kısmının köy koruyucusu Sedat K’ye satıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan operasyonla gözaltına alınan koruyucunun evinde Mehmetçiğe ait bin 212 mermi ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan Koruyucu Sedat K. ve Er Muharrem İ. tutuklandı. Er, Diyarbakır kapalı cezaevine gönderilirken koruyucu ise Siverek Kapalı Cezaevine konuldu. Koruyucunun verdiği ilk ifade de “Mermilerin Mehmetçiğe ait olduğunu bilmiyordum. Silah kaçakçısı sandım” dediği öğrenildi.

'Rütbeli askerler sürgün edildi'

Bu arada bu olayla ilgili birçok rütbeli asker sürgün edildi. Bazı uzman, astsubayların dış karakola gönderildi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı mühimmat açığını kapatmak için dış karakollardan mühimmat istedi. Karakolda silah hırsızlığının bir benzerinin de geçtiğimiz günlerde Karacadağ Jandarma Karakolunda olduğu öğrenildi. Daha önce de Topçu Alayında benzer bir olayın yaşandığı ileri sürülmüştü.