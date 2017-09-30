Jandarma çalınan altınları sahibine teslim etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine İlçesi\'nde, akrabasının evine giren evli çift, 42 bin TL değerinde altın ve 400 TL parayı alarak kaçtı. Ev sahibinin şikayetçi olmasıyla harekete geçen jandarma, çifti yakalayıp, altınları sahiplerine teslim etti.

Olay, geçen 20 Eylül\'de Kahramanlar Mahallesi\'nde Salih K.\'nın evinde meydana geldi. Salih K.\'nın amcasının oğlu M.K. ve eşi N.K., kimsenin olmadığı bir anda eve girerek 42 bin TL değerindeki altın ve bilezikler ile 400 TL nakit parayı alıp uzaklaştı. Salih K. eve geldiğinde içerisinin dağınık olduğunu, altınların yerinde olmadığını gördü. Hırsızlık yapıldığını anlayan Salih K., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, evde inceleme yaptıktan sonra eve giren hırsızların M.K. ve eşi N.K. olduğunu belirledi. Jandarma iki şüpheliyi, altınlarla birlikte geçen 25 Eylül\'de evlerinde yakaladı. M.K. ve N.K. jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve suçu kabul eden M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen altın ve bilezikler, dün Çine İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Dinçer Zeybek tarafından ev sahibi Salih K. ve eşi Nermin K.\'ya teslim edildi. Altınlarına kavuştuğuna sevinen Salih K., amcasının oğlu ve yengesi tarafından çalınmasına ise çok üzüldüğünü belirtti.

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