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Jandarma, Çaldıran'dan gelen öğrencilere Van'ı gezdirdi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, 'Van'ın Saklı Çiçekleri' adı altında düzenlenen kültür gezisinde, Çaldıran ilçesi'ne bağlı değişik köylerden gelen 74 öğrenciyi misafir edilip, Van'ı gezdirdi

21 Ekim 2017 14:12

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, \'Van\'ın Saklı Çiçekleri\' adı altında düzenlenen kültür gezisinde, Çaldıran ilçesi\'ne bağlı değişik köylerden gelen 74 öğrenciyi misafir edilip, Van\'ı gezdirdi.
Van Valiliği ve Çaldıran Kaymakamlığı\'nın destekleriyle Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Çaldıran ilçesine bağlı değişik köylerden gelen ilk ve ortaokul çağındaki 74 öğrenci misafir edildi. Gezi kapmasında öğrenciler jandarma eşliğinde, Van Kalesi ve kedi evini ziyaret etti. Jandarma ekipleri, daha sonra öğrencilere jandarma araçlarını ve kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan narkotik köpeği tanıttı. Çaldıran ilçesine bağlı köylerden gelen öğrenciler, kendilerini gezdirip yakından ilgilenen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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