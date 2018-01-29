Jandarma Bölge Komutanı Koç, Suriye sınırında

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- DİYARBAKIR Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Suriye sınırındaki Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret etti.

Öğleden sonra ilçeye gelen Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile birlikte eşlik etti. İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Tümgeneral Koç, bir süre sınır hattında temaslarda bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

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