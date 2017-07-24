T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarma arızalanan otobüsün yanına gitti; 120 mülteciyle karşılaştı

Sürücünün arızalanan otobüsü terk ederek kaçtığı belirtildi

24 Temmuz 2017 10:33

Erzincan'da arızalandığı için yol kenarında bekleyen otobüste Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişi yakaladı. Ekipler Ağrı'da da yol denetimi sırasında 120 yabancı uyruklu kişiyle karşılaştı.

Erzincan Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Sakaltutan mevkisi yakınlarında bir otobüsün yol kenarında beklediği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, otobüste ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişi olduğunu belirledi. Sürücünün ise arızalanan otobüsü terk ettiği öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi’nde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otobüste Trkiye'ye yasal olmayan yollarla giren Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 120 kişi yakalandı.

Erzurum karayolu üzerindeki Güvenli Köyü yakınlarında yol denetimi yapan Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 45 kişilik bir otobüste bagajlara dahi giren çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 120 kişiyle karşılaştı. Türkiye’nin değişik illerine gitmek üzere yola çıkan kaçaklar, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için ilçe jandarma karakoluna götürüldü.

Otobüs şoförü ve muavinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başatıldı. Tıka basa dolduruldukları otobüste nefes almakta güçlük çeken ve bitkin düşen kaçaklara asker su ve yemek ikramında bulundu.

ETİKETLER

mültecikaçak yolhaberErzincanErzurumAğrıjandarmaasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24