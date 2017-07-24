Jandarma arızalanan otobüsün yanına gitti; 120 mülteciyle karşılaştı

Erzincan'da arızalandığı için yol kenarında bekleyen otobüste Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişi yakaladı. Ekipler Ağrı'da da yol denetimi sırasında 120 yabancı uyruklu kişiyle karşılaştı.

Erzincan Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Sakaltutan mevkisi yakınlarında bir otobüsün yol kenarında beklediği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, otobüste ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişi olduğunu belirledi. Sürücünün ise arızalanan otobüsü terk ettiği öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi’nde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otobüste Trkiye'ye yasal olmayan yollarla giren Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 120 kişi yakalandı.

Erzurum karayolu üzerindeki Güvenli Köyü yakınlarında yol denetimi yapan Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 45 kişilik bir otobüste bagajlara dahi giren çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 120 kişiyle karşılaştı. Türkiye’nin değişik illerine gitmek üzere yola çıkan kaçaklar, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için ilçe jandarma karakoluna götürüldü.

Otobüs şoförü ve muavinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başatıldı. Tıka basa dolduruldukları otobüste nefes almakta güçlük çeken ve bitkin düşen kaçaklara asker su ve yemek ikramında bulundu.