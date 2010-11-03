'Jandarma 1 ay önce canlı bombayı sordu'

T24 - Taksim’de 32 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemini yapan Vedat Acar’ın, yaklaşık 1 ay önce, jandarma tarafından köy muhtarına sorulduğu belirtildi.



Taksim’de canlı bomba eyleminde bulunan kişinin kimliği, dün İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Ntvmsnbc'de yayınlanan haber şöyle:

24 yaşındaki Vedat Acar’ın, Van’ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilirken, ailesinin, ilçeye 60 km uzaklıktaki Uzungedik köyü Çığlı mezrasından 7 yıl önce İstanbul'a taşındığı kaydedildi.



2004’te PKK’ya katılan Acar’la ilgili, Uzungedik köyü muhtarından bir açıklama geldi.





Muhtar Hadi Bilek, jandarmanın yaklaşık 1 ay önce ‘Vedat burada mı?’ diye sorduğunu söyledi.



O tarihte Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı'na çağrıldığını anlatan Bilek, ''Orada bana Vedat Acar ile ismini hatırlayamadığım kız kardeşi ve teyzesinin oğlunun nerede olduğunu sordular. Ben de söz konusu kişileri tanımadığımı, sadece babalarını tanıdığımı ve nerede olduklarından haberimin olmadığını söyledim.



Bana, Vedat Acar'ın 2004 yılında, kız kardeşi ve teyzesinin oğlunun da geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda terör örgütü PKK'ya katıldığı söylendi. Benim bu kişilerin terör örgütüne katıldığından haberim yoktu. O gün söylediklerinde öğrendim.



Bu olayın yaşanması hoş bir şey değil. Fakat gençtirler, kandırılmış, götürülmüşler. Köyümüzün adının bu tür olaylarla anılması bizleri rahatsız etti'' şeklinde konuştu.



Bilek, köyde yaşayan birçok kişinin, gönüllü köy korucusu olarak terör örgütü PKK ile sürdürülen mücadelede etkin görev aldığını söyledi.



Muhtar Bilek, saldırgan Vedat Acar'ın babası Ali Eşref Acar'ın uzun yıllar önce ailesi ile İstanbul'a taşındığını, bu nedenle de çocuklarını tanımadığını anlattı. Yalnızca Ali Eşref Acar'ın ağabeyi Hamdullah Acar ile bazı akrabalarının köye bağlı Çılgı mezrasında yaşadığını belirten muhtar Bilek, ailenin geri kalanının İstanbul'da olduğunu ifade etti.





