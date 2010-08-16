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Dünya

Jancy Thompson koçu Norman Havercroft’un tacizine uğradığını iddia etti

Jancy Thompson, koçunun boynuna köpek tasması takıp havuzda yüzdürdüğünü de öne sürdü...

16 Ağustos 2010 03:00

T24 - Amerikan yüzme takımının eski sporcularından Jancy Thompson (28), kendisini olimpiyatlar için yetiştiren koçunun cinsel tacizine, sözlü ve fiziksel saldırılarına uğradığını öne sürerek, hem eski koçuna hem de ABD Yüzme Organizasyonu’nun yönetim kuruluna dava açtı.


Thompson, koçu Norman Havercroft’un kendisini 15 yaşındayken taciz etmeye başladığını ve 18 yaşını doldurduktan sonra da tacize devam ettiğini iddia etti. Thompson, Havercroft’un boynuna
köpek tasması takıp havuzda yüzdürdüğünü de öne sürdü.

GENÇ kadının iddiaları ‘tasmalı antrenman’la da bitmedi. Thompson, Havercroft’un sözleri ve fiziksel saldırılarıyla hayatını cehenneme çevirdiğini söyledi.

İddianamede başka bir genç kızın da Havercroft tarafından taciz edildiği ve organizasyonun bundan haberdar olduğu, ancak antrenörü görevden almak için hiçbir işlem yapılmadığı iddiası da yer aldı.

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