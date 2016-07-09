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Spor

Jan Vesely 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Vesely, anlaşma gereği her yıl sonunda isterse NBA'e gidebilecek

09 Temmuz 2016 23:17

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Jan Vesely ile sözleşme yeniledi. Vesely ile her yıl sonunda NBA çıkışı olmak kaydıyla üç yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra geçirdiği iki sezonda 52 Euroleague ve 72 Basketbol Süper Ligi maçına çıkan Vesely, sarı lacivertli ekip ile birlikte bu süre zarfında bir Lig ve bir de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Vesely, sarı lacivertli takımın iki sezon üst üste Final Four oynama başarısı gösterdiği Euroleague kulvarında da en değerli oyunculardan biri olurken, 2015-2016 sezonunda Euroleague'in en iyi beşi arasında yer aldı.

Vesely aynı zamanda, 2015-2016 sezonu Ocak ayında gösterdiği müthiş performansla birlikte, Euroleague'de bu ayın en değerli oyuncusu da seçilmişti.

Jan Vesely, 2015-2016 Euroleague sezonunu maç başına 11,9 sayı, 6,8 ribaund, 1,6 asist ve 1 blok ortalamalarıyla tamamladı.

Çek yıldız Spor Toto Basketbol Ligi'nde ise 12,0 sayı, 6,0 ribaund, 1,4 asist ve 0,8 blok istatistikleri tutturdu.

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