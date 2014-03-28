‘Jammer kullanılan oda dinlendi’



Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye ile ilgili kamuoyuna yansıyan dinleme kayıtlarını NTV canlı yayınında değerlendirdi. Davutoğlu şunları söyledi: “Bu işi, bu dinleme teknolojisiyle ilgili olabilecek alternatifleri değerlendiriyor arkadaşlar. Jammer’ın kullanıldığı bir odadır orası. Bu piyonları kullanan eller kimse, ha sınır ihlali yaparak saldırıda bulunmuşsunuz ha devletin mahrem toplantılarını dinlemişsiniz. Bu açık bir saldırıdır. Askerî ve güvenlik opsiyonlarının konuşulduğu bir toplantıya böyle bir siber saldırı yapılmışsa bunun askerî mahiyetli bir saldırıdan farkı yok.”

Söz konusu toplantıyla ilgili olarak Davutoğlu, “Heyetler salonda beklerken harita ve bütün görsel malzemelerle ve alandaki askeri dengeleri gözetecek şekilde her bir birim bana sunuşta bulundu. O sunuş öncesinde ben her birimden görüşleri alıyorum. Bu toplantı o toplantı” diye konuştu.

Davutoğlu: İçeriği teyit etmiyoruz

Davutoğlu ses kaydının muhteviyatının tahrip edilmiş olduğunu ve teyit etmediklerini belirterek “Kimse buna bakarak kimse hakkında hüküm vermeye kalkmasın. Bizi ilgilendiren böyle bir olayın olmuş olması daha çok. Bu olayı açık bir tecavüz ve saldırı olarak görüyoruz” dedi.

Söz konusu toplantıya katılanların Milli Güvenlik Kurulu üyesi olduğuna işaret eden Dışişleri Bakanı Davutoğlu saldırının Adalet ve Kalkınma Partisi'ne değil Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı. Davutoğlu, "Bir zaaf varsa bunu kim çıkarmışsa ondan hesap sorulur. Tedbirleri de alınır" diye konuştu.

'Vatana ihanet ve casusluk'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arınç bugüne kadar bir şahıs üzerinden yapılan saldırıların söz konusu olduğunu belirterek “Bugün devlete bir ihanet var, açıkça bir casusluk var. En gizli kalması gereken bilgi, nasıl Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulanların gizliliği esassa Türkiye'nin dış politikasıyla komşusuyla Türkiye'ye yapılan operasyonlarla Türk bayrağının dalgalandığı, uluslararası anlaşmalarla korunmuş Türkiye toprağına vuku bulacak bir tecavüz nasıl önlenecek, bunun planlarının konuşulduğu bir yer ortam dinlemesiyle dinlenebiliyor” dedi.

“Kimdir, neresidir, hangi ülkedir, hangi istihbarat teşkilatıdır, şu anda bir adres verecek durumda değilim ama bunu söyleyemem” diyen Arınç, "Buradaki konuşma eğer gerçekse ki büyük ölçüde gerçek, bundan, bunun erişime sokulmasından, bunun yayına verilmesinden sadece Suriye istifade eder, El Kaide istifade eder, IŞİD istifade eder" dedi.