-JAMMER CİHAZIYLA YAKALANDI YATAĞAN (A.A) - 08.10.2010 - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, üzerinde sinyal kesici ''jammer'' cihazı bulunan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki 23 Nisan İlköğretim Okulu yakınlarında şüpheli hareketler yaptığı belirlenen M.R.Ç. (57), polis tarafından kimlik kontrolü yapılarak üzeri arandı. Aramada üzerinde sinyal bozucu ''jammer'' cihazı, kurusıkı tabanca, üzerinde ''çok gizli'' ibaresi bulunduğu iddia edilen ifade tutanakları bulunan şüpheli gözaltına alındı. Görev yaptığı bir kamu kurumundan 1987 yılında uzaklaştırıldığı ve sabıka kaydı bulunduğu öne sürülen M.R.Ç, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.