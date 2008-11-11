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Spor

Jamison uyarıyor!..

Washington Wizards'ın all-star forveti Antawn Jamison takım olarak uyanmaları gerektiğini açıkladı. .

11 Kasım 2008 02:00


Washington Wizards'ın all-star forveti Antawn Jamison takım olarak uyanmaları gerektiğini açıkladı. Veteran oyuncu soyunma odasında bir hareketlenme bekliyor.

Antawn Jamison sezona 0-5 galibiyet oranı ile başlayan Wizards'ın mutlaka Utah Jazz'ı yenmesi gerektiğini belirtti.

Yıldız forvet yaptığı açıklamada ''Evet. Bunu görmek beni hasta ediyor'' dedi.

Washington Wizards, 30 takımlı NBA Ligi'nde maç kazanamayan tek kulüp. NBA'in en kötü takımı durumundaki Wizards'da bir numaralı skorer Gilbert Arenas sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

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