T24 LogoT24 Logo
Spor

Jamie Anderson'dan tarihi bir performans daha

ABD'li sporcu 2014 Sochi'den sonra 2018 PyeongChang'de de slopestyle disiplinine damga vurmayı başardı

13 Şubat 2018 13:54

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları kadınlar snowboard slopestyle disiplininde kazanan değişmedi. 2014 Sochi'nin şampiyonu Birleşik Amerikalı Jamie Anderson, final etabındaki ilk denemesinde elde ettiği 83.00 puanlık derecesiyle 2018 PyeongChang'da unvanını korumayı başardı.

Anderson böylece, 1998 yılından bu yana farklı dallarda kış olimpiyatları programında yer alan snowboardda iki altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Anderson'ın şampiyonluğuyla birlikte ABD, 2018 PyeongChang'deki ikinci altın madalyasını da snowboardda elde etmiş oldu.

Kanadalı Laurie Blouin'in 76.33 puanla gümüş madalyaya ulaştığı final müsabakası sonucunda bronz madalya ise 75.38 puanla Finlandiya’dan Enni Rukajarvi'ye gitti. 2014 Sochi'den de bir gümüş madalyası bulunan Rukajarvi, kış olimpiyatları tarihinde iki kez madalya sevinci yaşayan ilk Fin snowboardcu oldu.

(Eurosport)

ETİKETLER

Jamie AndersonABDKış OlimpiyatlarıPyeongChang 2018Olimpiyataltıngümüşbronzmadalyatarihitekrarşampiyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24