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Spor

James Rodriguez'e kiralama formülü

Yıldız oyuncuyu yakından tanıyan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de transferi istediği bildirildi

11 Temmuz 2017 15:54

2014 Dünya Kupası'ndaki performansıyla beğeni toplayan ve turnuva sonrası Real Madrid'e transfer olan Kolombiyalı James Rodriguez için İtalyan basınında bir iddia ileri sürüldü. İddiaya göre; teknik direktör Zinedine Zidane döneminde istediği fırsatları bulamayan 25 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, kiralık olarak Bayern Münih'e gidecek.

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre, Zidane tarafından geçen sezon formasyonunda istenilen özelliklere sahip olmadığı gerekçesiyle düşünülmeyen James Rodriguez, kiralık olarak Bayern Münih'e gidecek. Yıldız futbolcuyu 2 yıllık kiralamak isteyen Bavyera ekibinin, 12 milyon Euro transfer bedelinde anlaştığı ileri sürüldü. Haberde Alman ekibin İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de transfere sıcak baktığı bilgisi de yer alıyor.

Rodriguez, geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol ve 13 asistle 24 gole direkt katkı sağladı.

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James RodriguezBayern MünihReal MadridZinedine ZidaneCarlo Ancelottitransferkiralık

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