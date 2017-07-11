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Spor

James Rodriguez resmen Bayern Münih'te

25 yaşındaki oyuncu, 2014-15 sezonunda Monaco'dan Real Madrid'e 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu

11 Temmuz 2017 18:01

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen ve Zinedine Zidane'ın sistemine uymadığı gerekçesiyle vitrine konulan James Rodriguez, Bayern Münih'e kiralık olarak transfer oldu. Alman ekip, resmi sitesin üzerinden oyuncunun 2 yıllık kiralanması için anlaştıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Kolombiyalı yıldızın 30 Haziran 2019'a kadar Bayern Münih forması giyeceği bildirilirken, satın alma opsiyonunun da kendilerine ait olduğu da belirtildi. Alman ekip kiralama bedeli olarak Real Madrid'e 10 milyon Euro ödeyecek.

2014 Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nda yıldızını parlatan 25 yaşındaki oyuncu, 2014-15 sezonunda Monaco'dan Real Madrid'e 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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