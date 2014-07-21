James Rodriguez Real Madrid’de

Real Madrid, Dünya Kupası’nda gol krallığına ulaşan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan James Rodriguez’i kadrosuna katmak üzere. Genç yıldızın dün Madrid’e gitmesi İspanyol taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

Monaco ve Real Madrid kulüplerinin her konuda anlaştığı öne sürülürken, bonservis konusu ise netlik kazanmadı. Yaklaşık 75 – 80 milyon Euro gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Ancak futbolcunun Madrid ekibine 6 yıllık imza attığı ve sezon başına 7 milyon Euro kazanacağı ortaya çıktı. İspanyol devinin sağlık kontrollerinin ardından transferi bir iki gün içinde açıklaması bekleniyor.

Transfer resmi olarak netlik kazanmamasına rağmen yıldız oyuncunun forması şimdiden vitrinleri süslemeye başladı.