James Rodriguez, Ada yolunda

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Kolombiyalı James Rodriguez'in takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Rodriguez'in Manchester United'a gidebileceği söylendi.

DHA'nın haberine göre, 2014 Dünya Kupası sonrası rekor bir bonservis bedeli ile Monaco'dan Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu geçen sezon fazla forma şansı bulmamasından dolayı takımından ayrılmayı planlıyor.

Yeni sezonda Manchester United'ı çalıştıracak olan Jose Mourinho'nun ısrar ile istediği James Rodriguez'in de Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı İspanya basınında yer aldı. İspanyollara göre 24 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedeli tam 50 milyon Sterlin.

