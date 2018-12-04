James Jeffrey: “Astana'nın fişini çekme vakti”

ABD (DHA) –ABD\'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı\'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya, İran ve Türkiye arasında, geçen hafta ‘Suriye’ üzerine yapılan son Astana görüşmelerinin başarısız olduğunu iddia ederek \"Astana\'nın fişini çekme vaktidir\" dedi. .

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan ile ‘Suriye’ sorununa ilişkin resmi olmayan bir görüşme sonrası ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında Astana görüşmelerine ilişkin, görüşmelerin başarısız olduğunu, Suriye Anayasa Komisyonu üyelerinin belirlenemediği ve 14 Aralık\'ta Birleşmiş Milletler temsilcisi Staffan de Mistura’dan gelecek rapor sonucu hala sorun üzerine ilerleme kaydedilmediği görülürse Astana’nın fişinin çekilme vaktinin geldiğini iddia etti.

ABD\'nin Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, Suriye sorununda siyasi bir ilerleme kaydedilebilmesi için görüşmelerin Cenevre’ye taşınması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-James Jeffrey’nin kürsüde konuşması

-Basının soru sorması

-Jaffrey’in basından gelen soruları cevaplaması