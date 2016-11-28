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Spor

James Harden varsa sorun yok

Houston Rockets'in yıldızı James Harden, Portland Trail Blazers potasına 38 sayı bıraktı

28 Kasım 2016 13:41

Houston Rockets, Portland Trail Blazers’ı deplasmanda 130-114 yenerek son 5 maçında 4’ncü galibiyetini aldı. 

Houston'da James Harden 34 dakikada 38 sayı, 10 asist üretip takımını galibiyete taşırken üstüste 7’nci kez double-double yaptı.

Benchden gelen Eric Gordon 29 dakikada 9’da 6 üç sayı isabetle 26 sayı (5 rb, 4 ast) kaydederek deplasman galibiyetinda pay sahibi oldu. Clint Capela 21 sayı, 9 ribaunt, Trevor Ariza 18 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, Ryan Anderson 14 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ile mücadele etti.

Portland Trail Blazers’da C.J.McCollum 28 sayı, 3 ribaunt, 7 asist, Damian Lillard 27 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Maurice Harkless 18 sayı (3 rb), Mason Plumlee 11 sayı (8 rb, 7 ast) ile maçı tamamladı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Brooklyn Nets 105 - Sacramento Kings 122

Indiana Pacers 91 - LA Clippers 70

Orlando Magic 96 - Milwaukee Bucks 104

Dallas Mavericks 91 - New Orleans Pelicans 81

Portland Trail Blazers 114 - Houston Rockets 130

LA Lakers 109 - Atlanta Hawks 94

Golden State Warriors 115 - Minnesota Timberwolves 102

Philadelphia 76ers 108 - Cleveland Cavaliers 112

Phoenix Suns 114 - Denver Nuggets 120.

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