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Spor

James Harden Rockets’ı bu sefer kurtaramadı

14 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz gün Los Angeles Lakers karşısında son bulan Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Clippers'a da boyun eğdi

23 Aralık 2017 18:53

NBA'de Los Angeles Clippers, özellikle ikinci yarıdaki skorer performansının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 128-118 yendi.

Sezonun 13. galibiyetini alan Clippers'ta Austin Rivers 36 sayı ve 7 asist, Lou Williams 32 sayı ve 7 asistle galibiyetin mimarları olurken, DeAndre Jordan ise 15 sayı ve 20 ribaunt ile double-double yaptı.

Bu sezon 6'ncı kez sahadan yenik ayrılan Rockets'ın All-Star oyuncusu James Harden 51 sayı, 8 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalma ile kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilemesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi. Eric Gordon 28 sayı, Ryan Anderson 14 sayı ve 10 ribaunt ile skora destek verdi.(Eurosport)

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