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Spor

James Harden NBA tarihine geçti

James Harden, iki maç arka arkaya 40 sayı barajını aşıp "triple-double" yapan NBA tarihindeki 4. basketbolcu oldu

11 Ocak 2017 18:08

NBA'de Charlotte Hornets'ı 121-114 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, iki maç arka arkaya 40 sayı barajını aşıp "triple-double" yapan NBA tarihindeki 4. basketbolcu oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Art arda 9. galibiyetini alan Houston Rockets, Charlotte Hornets'ı 121-114 mağlup etti.

Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 40 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Pete Maravich, Michael Jordan ve Russell Westbrook'un ardından üst üste iki maçta 40 sayı barajını geçerek "triple-double" yapan NBA tarihindeki 4. oyuncu olan Harden, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekipte Trevor Ariza 16 sayı ve Corey Brewer 15 sayı üretti. 

Hornets'ta Kemba Walker'ın 25 sayı, 10 asist ve Frank Kaminsky'nin 22 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

 

Lebran James'in performansı yetmedi



Utah Jazz ile Cleveland Cavaliers arasındaki karşılaşmayı, 100-92 ev sahibi Jazz kazandı. 

Maçı 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle tamamlayan Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

Doğu Konferansının lideri Cleveland Cavaliers sezondaki 9. mağlubiyetini yaşarken, Utah Jazz 24. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Jazz'da Gordon Hayward 28 sayı, 9 ribaunt ve Rodney Hood 18 sayılık performanslarıyla galibiyetin mimarı oldular.

Maçın en skorer ismi LeBron James'in 29 sayı bulduğu Cavaliers'ta, Kyrie Irving ise 20 sayı üretti. Ayrıca, ilk kez Cavaliers forması giyen Kyle Korver, 17 dakika süre aldığı maçta 2 sayı ve 3 ribaunt ile oynadı. NBA'e 6 maçla devam edilecek.


Gecenin toplu sonuçları şöyle:  


Washington Wizards-Chicago Bulls: 101-99 
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 97-117
Toronto Raptors-Boston Celtics: 114-106
Houston Rockets-Charlotte Hornets: 121-114 
San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 107-109 
Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 100-92 
Golden State Warriors-Miami Heat: 107-95
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 87-108
Sacramento Kings-Detroit Pistons: 100-94

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