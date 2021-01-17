James Harden, Nets formasıyla ilk maçında tarihe geçti

Housten Rockets'tan Brooklyn Nets'e takas olan James Harden, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Nets'in Orlando Magic'i 122-115 yendiği maçta Harden triple-double yaptı.

NBA'de maçlar gece oynanan karşılaşmalarla devam etti. Brooklyn Nets konuk ettiği Orlando Magic'i 122-115 mağlup etti.

Housten Rockets'tan Nets'e transfer olan James Harden ilk maçında triple-double yaptı. 31 yaşındaki oyuncu 32 sayı, 14 asist ve 12 ribaundla oynadı. 18 ay sonra parkelere dönen Kevin Durant ise 42 sayıyla takımına katkıda bulundu. Böylece Nets, üst üste üçüncü, bu sezon sekizinci galibiyetini elde etti.

Tarihe geçti

Ligde sekiz kez all-star seçilen ve üç defa sayı kralı olan Harden, NBA tarihinde yeni takımındaki ilk maçında 30 sayının üzerine çıkarak "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

Harden, NBA'de yeni takımındaki ilk maçında "triple-double" yapan yedinci isim olarak tarihe geçti. Daha önce Russell Westbrook, Elfrid Payton, Lewis Lloyd, John Shumate, Nate Thurmond ve Oscar Robertson bunu başarmıştı.

Nets'te 42 sayı üreten Kevin Durant, maçın en skorer ismi olurken, Joe Harris 17, Jeff Green 10 sayılık katkı sağladı.

Magic'te ise Nikola Vucevic'in 34 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Terrence Ross 23 sayı kaydetti.

Gecenin Sonuçları

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 103-91

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 122-115

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 116-113

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 106-104

Miami Heat-Detroit Pistons: 100-120

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 112-106