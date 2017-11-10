James Harden Cavaliers'ı yıktı

NBA'de Houston Rockets, All-Star oyuncusu James Harden'ın triple-double yaptığı maçta konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 117-113 mağlup etti.

Batı Konferansı'nda lider konumda bulunan ve üst üste 4. galibiyetini alan Rockets'ta yıldız oyuncu Harden 35 sayı, 13 asist ve 11 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Clint Capela 19 sayı ve 13 ribaunt, Eric Gordon 20, Trevor Ariza 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan ve 7'nci mağlubiyetini alarak Doğu Konferansı'nda 11'inci sıraya gerileyen Cavaliers'ta LeBron James 33 sayı ve 7 asist, Jeff Green ise 27 sayıyla oynadı.