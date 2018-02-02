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Spor

James Harden büyülemeye devam ediyor; Rockets kazanıyor

NBA'de gecenin sonuçları

02 Şubat 2018 15:42

Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 102-91 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Houston Rockets, dört maçlık deplasman serisinin ilkinde San Antonio Spurs'u 102-91 mağlup etti ve üst üste 3, bu sezon ise 37. galibiyetini aldı.

İki gün önceki Orlando Magic maçında iki rekor kıran 28 yaşındaki James Harden, 28 sayı, 2 ribaunt ve 11 asistle oynarken, Clint Capela 14 sayı, 13 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Ev sahibi ekipte ise Danny Green'in 22 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. LaMarcus Aldridge 16, Bryn Forbes 11 sayı attı.

Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta ise Washington Wizards, sahasında Toronto Raptors'ı 122-119 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Bradley Beal'ın 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadığı ev sahibi takımda, Otto Porter 16 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

Toronto Raptors'ta ise Kyle Lowry 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla takımına katkı sağladı. DeMar DeRozan 23, Jonas Valanciunas 17 sayılık performans sergiledi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 104-102

Washington Wizards-Toronto Raptors: 122-119

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 108-89

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 91-102

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 127-124
 

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