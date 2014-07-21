James Garner hayatını kaybetti

"Murphy's Romance" filmiyle Oscar'a aday gösterilen ABD'li sinema ve TV oyuncusu James Garner 86 yaşında hayatını kaybetti.
Los Angeles polisi, Garner'ın Brentwood'daki evinde 86 yaşında yaşama veda ettiğini açıkladı.
Yıldızı 1950 ve 70'lerde "Maverick" ve "The Rockford Files" dizileriyle parlayan James Garner, kariyeri boyunca 50'dan fazla filmde başrol oynadı, 1985 yılında "Murphy's Romance"deki performansıyla Oscar'a aday gösterilmişti.
2002 yılında başrollerini ABD'li aktris Sandra Bullock ile paylaştığı "Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood" ile hayranlarının karşısına çıkan Garner, 2005'de Sinema Oyuncuları Derneği'nin ömür boyu başarı ödülünü almıştı.
Ünlü oyuncu, 2008 yılında 80. doğumgününden haftalar sonra felç geçirmişti.