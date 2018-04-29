James Comey: Obama'nın övdüğü, Trump'ın kovduğu FBI Başkanı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'i görevden aldığı için hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin kendisine "teşekkür edeceklerini" söyledi.

Donald Trump, büyük bir sürprizle karşılanan bu kararını savunmak için yaptığı açıklamada, "James Comey'nin yerine bu işi çok daha iyi yapacak, FBI'ın ruhunu ve prestijini geri getirecek biri atanacak" dedi.

56 yaşındaki Comey, 10 senelik görev süresinin henüz yarısına bile gelmemişti.

Kongre'ye Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın e-posta soruşturması konusunda hatalı bilgi verdiğinin ortaya çıkmasının ardından sürpriz bir kararla Başkan Trump tarafından görevden alındı.

Oysa Trump daha birkaç ay önce Comey'i "cesur" bir adam olarak nitelendirmişti.

Sadece Trump değil, selefi Barack Obama da Comey'yi FBI Başkanlığına aday gösterdiğinde onu "dik duran adam" olarak tanımlamıştı.

Trump, bir FBI başkanını görevden alan ikinci ABD lideri oldu.

FBI'ın dördüncü başkanı William Sessions da 1993 yılında dönemin başkanı Bill Clinton tarafından etik kaygılardan dolayı görevden alınmıştı.

Görevden alınması büyük bir şaşkınlıkla karşılanan Comey, genel olarak siyasetin dinamiklerini bilen biri olarak görülüyor. Ancak, bazı tartışmalı olaylarda üstlendiği rol nedeniyle son dönemlerde itibarı da zarar gördüğü belirtiliyor.

Comey, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın e-postalarıyla ilgili soruşturmada takındığı tutumla gündeme gelmişti. Clinton, e-postalarıyla ilgili tartışmaların Kasım ayındaki başkanlık seçimini kaybetmesine neden olduğunu iddia ediyor.

Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililer, Comey'nin Clinton soruşturmasıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmasının bakanlığın usulleriyle aykırılık taşıdığını söylüyor.

Trump, daha önce övdüğü ve dün ise görevden aldığı Comey'nin "FBI'yı yönetemediğini" belirtti.

Comey aynı zamanda başkanlık seçimlere Rusya'nın Trump lehine müdahil olduğu yönündeki iddialara ilişkin açılan FBI soruşturmasını da yönetiyordu. Ve Demokratlar da görevden alınmasının gerçek nedeninin bu olduğunu savunuyor.

İlk bakışta Comey, 2 metreyi aşan boyuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk etapta dikkatleri boyuyla çekse de, esas olarak yaptığı işlerle 30 yıla yakın bir zamandır hem siyaset hem de hukuk çevrelerinde saygı toplamayı başaran bir isim.

New York Güney Bölgesi savcısı olduğu dönemde özellikle zengin ve güçlü isimlerinin üstüne gittiği için birçok New Yorklunun hayranlığını kazandığı söyleniyor.

Comey, 2003 yılında Adalet Bakanlığı Yardımcılığı görevine atandı. Ünlü televizyon sunucusu Martha Stewart'ın hapis cezası aldığı soruşturmayı yürüten ekibin başında yer aldı. Ayrıca, ünlü borsacı Frank Quattrone hakkında açılan ve büyük ilgi toplayan davayı yönetti.

Ülke çapında ünlenmesi ise bundan bir yıl sonra, Adalet Bakanlığı vekilliği zamanında oldu. O dönem hastanede tedavi gören Adalet Bakanı John Ashcroft ile Başkan George W Bush yönetiminin bazı üst düzey isimleri arasında büyük bir gerilim yaşandığını ortaya çıkardı.

Bush'un Beyaz Saray danışmanlarından Alberto Gonzales ile Özel Kalem Müdürü Andrew Card, mahkeme izni olmadan federal ajanların telefon dinlemesi yapabilmesine olanak tanıyan tartışmalı bir programa yeniden izin vermesi için Ashcroft'a hastane yatağında baskı yapmıştı.

Ashcroft'un görevini vekaleten yürüten Comey de olayı duyunca hastaneye gelerek, bu baskıya mani olmuştu. Daha sonra bu tartışmalı program sonlanmış ve müdahalesinden dolayı Comey büyük övgü toplamıştı.

Bakanlıktaki görevinden ayrıldıktan sonra Comey, bir süre Connecticut eyaletinde bulunan Bridgewater Associates adlı bir hedge fonun danışmanlığını yürüttü. Aynı dönemde New York'taki Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders verdi.

Temmuz 2013'te ise dönemin Başkanı Barack Obama tarafından FBI Başkanı olarak atandı. Obama o dönem, Comey'i "adalet ve hukukun üstünlüğü için dimdik duran adam" olarak tanımlamıştı.

Aynı yılın Eylül ayında da 10 yıllığına FBI'ın yedinci başkanı oldu.

2016 başkanlık seçimleri ise Comey'i tüm tartışmaların merkezine oturttu. Clinton'ın e-postalarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar nedeniyle kampanya sırasında iki kritik müdahalede bulundu.

Comey önce Temmuz ayında, soruşturmanın herhangi bir suçlama yöneltilmesine gerek kalmadan kapatılacağını açıkladı. Ancak daha sonra seçimlere 11 gün kala, Clinton'la bağlantılı çok sayıda yeni e-postanın tespit edilmesinden dolayı soruşturmayı yeniden açmaya karar verdi.

Geçen hafta içerisinde Senato'daki oturumda, Comey, Clinton'ın baş danışmanı Huma Abedin'in "bazıları gizli bilgi de içeren yüzlerce ve binlerce" e-postayı o dönemki eşine ilettiğini söyledi.

Ancak daha sonra FBI, Abedin tarafından kocasına çıktı alması için yollanan e-posta dizilerinden yalnızca iki tanesinde gizli bilgi yer aldığını açıkladı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra ise Comey kovuldu. Ancak resmi olarak, FBI'ın son açıklamasının Comey'nin görevden alınmasıyla bir bağlantısı yok.