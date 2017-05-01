James Bond'un tahrip ettiği Kapalı Çarşı'da restorasyon

2012’de James Bond filminin motosikletli sahneleri için kullanılan İstanbul’un sembol yapıların biri olan ve dünyanın ilk kapalı alışveriş merkezi sayılan 555 yıllık Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları 9’uncu ayına girdi. Toplam 40 bin metrekarelik alanda yapılan örnek çatı, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre Kapalıçarşı’nın çatısının restorasyonunun önünü açan, James Bond’un Skyfall serisinin çekimleri oldu.

Nisan 2012’de Kapalıçarşı’da plato kuran ekip, çatıda motosiklet çekimleri yaptı. 3 motosiklet, adeta tarihi çatıyı eze eze tur attı. Görüntülerin basına yansıması ve sosyal medyada yer bulmasıyla tepkiler yükseldi. Kapalıçarşı’nın çatısındaki hasar, restorasyon çalışmalarını da gündeme getirdi. Bir süre sonra karar alındı ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından restorasyon kararı çıktı.

Fatih Belediyesi tarafından yapılacak restorasyonun çatıdan başlatılmasına karar verildi. 10 yıl sürecek restorasyonun maliyeti 200 milyon TL olarak belirlendi.

14 Temmuz 2016’da ilk adım atıldı ve restorasyon başladı. Önce kiremitler kaldırıldı, çatıdaki uydu antenleri, su depoları ve klimalar söküldü.