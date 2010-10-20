-JAMES BOND'UN OTOMOBİLİ TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - İsmi James Bond ile özdeşleşen lüks otomobil markası Aston Martin, Borusan Otomotiv ile Türkiye pazarına girdi. 250 bin avrodan başlayan fiyattan satılacak Aston Martin modelleri için şimdiden 6 adet sipariş alındığı bildirildi. Borusan Otomotiv ile Aston Martin arasındaki işbirliği, düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Borusan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Agah Uğur, toplantıdaki konuşmasında, Borusan Otomotiv'in prestijli markalarıyla tanındığını, bu portföyde lüks spor otomobil markasının eksikliğini hissettiklerini ve akıllarına gelen ilk markanın Aston Martin olduğunu söyledi. Aston Martin'in 1914 yılından bu yana yaşam felsefesiyle öne çıkmış ve buna sadık kalmış bir marka olduğunu anlatan Uğur, markanın kendi sınıfında eşsiz olduğunu, bugüne kadar 50'nin üzerinde modelin üretim hattına girdiğini hatırlattı. Uğur, Borusan'ın Aston Martin'i bünyesine katabilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, 2008 yılında Aston Martin yönetimine başvurduklarını, yazışmaların yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü, bu yılın nisan ayında da iyi niyet mektubu imzaladıklarını ve bu ay ilk ithalatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Türk tüketicisini Aston Martin ile ilk kez İstanbul Auto Show'da tanıştıracaklarını belirten Uğur, ''Aston Martin yönetimine pişman olmayacaklarını garanti ediyorum'' dedi. Uğur, gazetecilerin, ''görüşme süresinin neden bu kadar uzadığına'' ilişkin sorusu üzerine ise ''Krizin de biraz etkisi var. Böyle dönemlerde herkes kendi derdine düşüyor'' değerlendirmesini yaptı. -''SOKAKTA ÇİZMEZLER''- Aston Martin Global Satış ve Pazarlama Direktörü Bill Donnelly ise Aston Martin'in bugüne kadar 50 bin araç ürettiğini, uzun bir tarihe sahip bir marka olduğunu anlattı. Aston Martin'in az sayıdaki üretimine rağmen en çok tanınan markalar arasında yer aldığını ifade eden Donnelly, teknolojiyi de en üst düzeyde kullandıklarına dikkat çekti. Aston Martin'in James Bond ile özdeşleşen bir marka olduğunu anımsatan Donnelly, otomobilin her kesimden büyük ilgi gördüğünü, Aston Martin'e dair bütün tepkilerin olumlu olduğunu anlattı. Donnelly, ''Aston Martin arabaları vandalizm kurbanı olmazlar. Çünkü gösteriş unsuru minimize edilmiştir. Sokakta bu otomobili çizmezler'' dedi. Otomobilde güç, güzellik ve ruh kavramları üzerinde odaklandıklarını belirten Donnelly, akıllı bir performans hedeflediklerini anlattı. Donnelly, ürettikleri otomobillerden gurur duyduklarını ifade ederek, Aston Martin müşterilerine en iyi hizmeti sunduklarını söyledi. -FİYATI 250 BİN AVRODAN BAŞLIYOR- Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Eşref Biryıldız ise Borusan Otomotiv'in bu yıl katılacağı İstanbul Auto Show'da, ilk kez Aston Martin modellerinin sergileneceğini belirterek, fuarda görev alacak gençlerin en çok bu standta görev almak istediklerini söyledi. Aston Martin'in Türkiye'de 250 bin avrodan başlayan ve 360 bin avroyo kadar çıkan fiyatlarla satışa sunulacağını bildiren Biryıldız, markanın 30 ülkede resmi bayiliği bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin de bu ülkeler içine girmesinin önemli olduğuna işaret etti. Lüks otomobil satışlarının Türkiye'de ''tam gaz'' gittiğini dile getiren Biryıldız, süper lüks araç pazarının 2015 yılında 550'ye çıkabileceğini, Borusan Otomotiv'in de bu pazardan yüzde 10'luk pay almayı hedeflediğini söyledi. Biryıldız, ''Ailemize katılan yeni markadan gururluyuz. Aston Martin, sloganımıza, vizyonumuza birebir uyuyor'' dedi. -GELMEDEN 6 ADET SİPARİŞ ALDI- Borusan Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Ayhan Ölçer ise Aston Martin Showroom'unu Dolmabahçe Süzer Plaza'da açmayı planladıklarını, 450 metrekare alana sahip showroomda 3-4 model sergileyeceklerini bildirdi. Şu anda Türkiye'de 25-30 adet Aston Martin olduğunu belirten Ölçer, bu otomobillere de servis vermeye başladıklarını söyledi. Ölçer, şu ana kadar ağırlığı İstanbul'dan olmak üzere 6 adet sipariş aldıklarını belirterek, önümüzdeki yıl ise 22 adet satış hedeflediklerini kaydetti.