James Bond da Koronavirüs kurbanı oldu

James Bond serisinin yeni filmi 'No Time to Die'ın ilk gösterim tarihinin Kasım ayına kadar ertelendiği duyuruldu.

Filmin 2 Nisan'da vizyona gireceğin açıklanmıştı, ancak yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle İtalya ve Güney Kore gibi birçok ülkede sinema salonlarının kapatılmasının ardından filmin yapımcılığını üstlenen şirket karar değiştirdi. Film ilk açıklanan tarihten 6 ay sonra, 12 Kasım'da Britanya'da vizyona girecek.

Variety'nin aktardığına göre MGM'in kararının ardından birçok film şirketi de yapımlarının kazancının etkilenmemesi için filmlerinin ertelemeyi düşünebilir.

Daniel Craig'in beşinci ve son kez 007 karakteriyle yer alacağı James Bond: No Time To Die, ikonik serinin şimdiye kadarki en yüksek bütçeli filmi olacak. James Bond evreninin 25. halkası olan No Time To Die, Nisan ayında izleyiciyle buluşacak.

Filmde, Daniel Craig’in yanında; Léa Seydoux, Rami Malek, Naomie Harris, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Rory Kinnear, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen ve Dali Benssalah gibi isimler yer alıyor.